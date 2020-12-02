Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG için Suriye’den Türkiye'ye elaman geçişi ile silah, mühimmat ve örgütsel doküman temini yapan kişiyi takibe aldı. Sınır hattında operasyon düzenleyen polis ekipleri, Interpol tarafından da hakkında kırmızı bülten çıkartılan, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza ile İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.Ş.K.'yi yakaladı. M.Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.