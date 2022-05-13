İNTER LOJİSTİK A.Ş Uluslararası Evden Eve Nakliyat

Uluslararası evden eve nakliyat 25 yıldır elde edilen tecrübe ile İnter Lojistik Grubu olarak en iyi hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Gümrükleme işlemlerinden yurtdışı mobilya ihracatı ve birçok ülkede depolama hizmeti sunan firma olarak öne çıkıyoruz.

İnter Lojistik Grubu taşımacılığın akla gelen her alanı içerisinde gösterdiğimiz başarılar ile her zaman daha ileriye gitmeye devam ediyoruz. Paketlemeden depolamaya, taşımadan, ambalajlama seçeneklerine kadar İnter Lojistik Grubu firması olarak en özel hizmetleri yasal bir şekilde yerine getiriyoruz.

Uluslararası Ev Eşyası Taşıma Nasıl Yapılır?

Uluslararası ev eşyası taşıma nasıl yapılır kısmında İnter Lojistik Grubu devreye giriyor. Alanında uzman ekip kadrosu sayesinde her işlem garantili ve sorunsuz olarak meydana gelir. İnter Lojistik Grubu kurumsal bir şekilde müşterilerine hizmet vermesi için randevu oluşturulması gerekir.

Randevuların ardından uzman personel ekibimiz verilen adreste yerini alarak gerekli incelmeleri yapacaktır. Ardından taşınacak olan eşyalar kaliteli ambalajlama paketleme ürünleri ile paketleme yapılır. Özel ambalajlama yöntemlerinin tercih edilmesinden dolayı en ufak bir sorun meydana gelmeden ürünler muhafaza edilir. Ardından araçlara dikkatli bir şekilde yüklenir. Alanında uzman ekip kadrosu eşyaların en ufak bir zarar görmesine engel olarak dikkatli bir şekilde yükler. Gerekli eğitimleri alan bir kadronun olmasından dolayı sorunsuz hizmetler gözlenir.

Taşıma sürecinde eşyalara en ufak bir zarar gelmezken firmamız gidilecek adreslere güvenli bir şekilde teslim eder. Böylesi kaliteli bir hizmet içerisinden yararlanmak için sadece iletişime geçmek yeterli olacaktır.

Uluslararası Ev Taşıma Fiyatları

Uluslararası ev taşıma fiyatları ne kadardır merak edilen konulardan bir tanesidir. İnter Lojistik Grubu olarak yurtdışı taşıma alanında en kaliteli hizmetleri sunmaya devam ediyor. Fiyat konusunda yurtdışı taşımacılığı birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Fiyatların belirlenme sürecinde; gidilecek ülkenin ne kadar uzaklıkta olduğu, hangi ülkeye gidilecekse o ülkenin gümrüğünde geçerli olan evrakların masrafları ve taşınacak eşyaların miktarına bağlı olarak değişecektir.

Uluslararası ev taşıma fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör yer almasından ötürü net fiyatlar yer almayacaktır. Faktörlerin netlik kazanması ardından fiyatlar netlik kazanacaktır.