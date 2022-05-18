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İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:12
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İnönü Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar (01.06.2022) ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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