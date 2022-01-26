İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL ANISINA ANLAMLI BİR KLİP!

Haber: Yaşar Şenyüz

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Özgür Akdemir,yakın zamanda talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl anısına bir klip çekti. Murat Açıl gerek yaptığı işlerle, gerek karakteriyle milyonların kalbinde taht kurmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden Açıl’ı sevenleri asla unutmayacak.

Sanatçı Özgür Akdemir de çok sevdiği, aynı zamanda hemşerisi olan bu hizmet insanının kaybından duyduğu derin üzüntüyü ifade etmek için GÜVERCİN MÜZİK etiketiyle çıkardığı ANAM AĞLAR adlı esere çektiği klibini ona adadı.

Özgür Akdemir, değerli büyüğü Murat Açıl’ı hem çalışma arkadaşı hem bir idol olarak gördüğünü her fırsatta belirtmektedir.

Sivas İmranlı Belediyesi’ne yaptığı hizmetlerle hep hatırlanacak olan Murat Açıl’ın sanata olan ilgisi ve özellikle Türkülere olan tutkusu sanat sevenler tarafından asla unutulmayacaktır.

Kendisini rahmetle ve sevgiyle bir kez daha anıyoruz.