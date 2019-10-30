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İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, 31 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan yargılamasını aldı.

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, 31 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan yargılamasını aldı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:11
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İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

ANKARA - İlker Başbuğ, Ergenekon Davası sanığı olarak yarın Yüce Divan'da yargılanacak. Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yapacak. 2017 yılının Temmuz ayında İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ’un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti. Mahkeme gerekçe olarak Yargıtay’ın bozma ilamında da açıkça vurguladığı gibi mahkemenin görevsiz olduğunun ortada olduğunu belirterek, "Dosyada yapılabilecek tüm tartışmaların ve gerekirse delillerin değerlendirilmesinin yüksek görevli mahkemece yapılmasının uygun olacağı her türlü izahtan ötedir. Bozma ilamı da açıkça bunu belirtmektedir" tespitinde bulunmuştu.

Mahkeme, beraat kararı verilip verilmeyeceği değerlendirmesinin dahi yüksek görevli mahkemece yapılmasının yerinde olacağını vurguladığı gerekçesinde, "Zira görev hususunun öncelikle değerlendirilmesi zorunlu hususlardan olduğu, görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu, bu nedenle olası bir beraat kararının da yüksek görevli mahkemece verilmesinin en doğru olacağı sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

DHA

Son Güncelleme: 30.10.2019 06:50
Anahtar Kelimeler:
İlker BaşbuğYüce Divan
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