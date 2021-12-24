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İlk Turkovac aşılarının analizi başladı

24 Aralık 2021 Cuma 14:34
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İlk Turkovac aşılarının analizi başladı

ANKARA - Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait ilaç deposuna sevk edilen ilk yerli Covid-19 aşılarının analizine başlandı. 150 bin doz aşı, analiz çalışmasının ardından gelecek hafta uygulanmak üzere 81 ile dağıtılacak.

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın, üretim tesisinden ilk sevkiyatı, Ankara'ya gerçekleşti. Dün gece 150 bin doz Turkovac aşısı, TIR’larla Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün aşı ve ilaç deposuna getirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı'ndan Dr. Tarkan Yamanoğlu, ilk etapta 150 bin doz aşının getirildiğini söyleyerek, ihtiyaca göre sevkiyatların devam edeceğini söyledi. Yamanoğlu, aşıların analizlerinin ve karekod işlemlerinin tamamlanmasının ardından dağıtım sürecinin başlayacağını belirtip, "Önümüzdeki hafta dağıtımını yapmayı ümit ediyoruz. Aşılar burada 2 ile 8 derecede soğuk zincirde muhafaza ediliyor. 1 flakonun içinde 5 kişilik doz var. Kontrol ve karantina süresinin tamamlanması ile 81 ile dağıtımı yapılacak şekilde planlaması olacak" dedi.

Dr. Yamanoğlu, aşı takip sistemi ile aşıların dağıtım sırasında izlendiğini belirterek, "Aşı takip sistemi, karekod bilgisi ile her doz aşıyı ana depodan uygulanıncaya kadar takip etmekte, uygulanan, uygulayan kişi bilgilerini eşleştirmektedir. Karekod okutulduğunda aşının miadını kontrol etmekte, seri durdurulması olup olmadığına bakmakta ve soğuk zincire uygunluğunu teyit etmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın bizlere güven duyduğunun bilincindeyiz. Turkovac aşılarımız, bakanlığımız donanımlı ve eğitimli personeli eşliğinde taşınacak ve uygulanacaktır. İlk Covid aşımızın lojistik süreçlerinde yer almaktan son derece büyük gurur duymaktayız. Bu nedenle Turkovac aşısı hepimiz için ayrı bir heyecan kaynağıdır. Ümidimiz ve hayalimiz sürecin pandemik aşılara ilave olarak rutin aşılarımız içinde aynı çalışmalar içinde yer almaktır. Tüm milletimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 24.12.2021 14:54
Anahtar Kelimeler:
İlk Turkovac AşılarıAnaliz
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