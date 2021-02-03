İletişim Başkanı Altun, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev'i kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ilişkin hususlar ile medya alanında iş birliği ve FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı. Altun, Türkiye'nin dost ve kardeş Kırgızistan'la ilişkileri bütün alanlarda daha da ileri taşımak istediklerini belirtti. Altun, özellikle dezenformasyonla mücadele, medyada dijitalleşme ve stratejik iletişim gibi alanlarda daha yakın iş birliğinin önünü açacak yeni bir süreci başlatmak istediklerini, bunun her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini kaydetti. İki ülkenin müşterek gayretleriyle Orta Asya'nın en önemli yüksek eğitim kurumlarından biri haline gelen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Altun ayrıca, terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda da Kırgızistan'a her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.