İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE

HABER: DİNÇER KARACALAR

ABP Genel Başkan Yardımcısı Onur Çanakcı ve Gaziantep’in kadın siyasetçi denildiğinde ilk akla gelen ismi CHP ‘li Filiz Mahsereci birlikte kurdukları U & B Group firması ile Kuzey Kıbrısta dev bir projeye başlamaya hazırlanıyor. Adada daha önceden uygulanmayan su temalı projenin maliyeti dudak uçurtuyor. Daha proje esnasında yakın çevresinin taleplerini kırmadan satışlara başlayan şirket , bundan sonra da Kıbrısta otel, okul gibi farklı projeler yapmayı hedefliyor..