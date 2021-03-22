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İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE

22 Mart 2021 Pazartesi 10:56
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İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE

HABER: DİNÇER KARACALAR

ABP Genel Başkan Yardımcısı Onur Çanakcı ve Gaziantep’in kadın siyasetçi denildiğinde ilk akla gelen ismi CHP ‘li Filiz Mahsereci birlikte kurdukları U & B Group firması ile Kuzey Kıbrısta dev bir projeye başlamaya hazırlanıyor. Adada daha önceden uygulanmayan su temalı projenin maliyeti dudak uçurtuyor. Daha proje esnasında yakın çevresinin taleplerini kırmadan satışlara başlayan şirket , bundan sonra da Kıbrısta otel, okul gibi farklı projeler yapmayı hedefliyor..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE
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