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İki köprü birbirine bağlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünün dün açılmasıyla birlikte, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

İki köprü birbirine bağlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünün dün açılmasıyla birlikte, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:03
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İki köprü birbirine bağlandı

KOCAELİ - Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümü, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile Kocaeli mitingi sırasında takip ettiği tören ile açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy- Akyazı kesiminin 4'üncü kısmının açılması ile hem Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı sağlandı, hem de transit geçişleri sağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü bağlantıları tamamlanmış oldu. Ayrıca bu kesimde yer alan İstanbul Park Kavşağı, Makine İhtisas OSB Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da hizmete girdi.

Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin de Kuzey Marmara Otoyolu'na tam erişimi sağlandı. Bugüne kadar 1 milyar 900 milyon dolara yakın yatırım yapılan Kuzey Marmara Otoyolu, tamamlandığında toplam 398 kilometre uzunluğa ulaşacak.

Son Güncelleme: 20.03.2019 14:29
Anahtar Kelimeler:
Osmangazi KöprüsüYavuz Sultan Selim
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