İHH'den, Suriye’deki kamplarda hijyen paketi dağıtımı

İDLİB - Suriye'nin İdlib ve Halep kentleri kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağdurlarına, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, içerisinde çamaşır suyu, el-banyo sabunu, el dezenfektanı, ıslak mendil, şampuan ve çamaşır deterjanı gibi malzemeler bulunan hijyen paketleri dağıtıldı.



Vakfın, Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaş mağduru sivilleri desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Suriye’de hijyen içerikli yardım malzemeleri dağıtmaya devam ettiklerini belirten Tahiroğlu, "Bölgede yaşayan çok sayıda sivil, derme-çatma vaziyetteki kamplarda yaşıyor. Haliyle bu durum olası bir salgın hastalığının yayılması için çok büyük risk teşkil ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suriye içerisindeki kamplarda hijyen içerikli yardım paketlerini dağıtmayı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz son dağıtımlardan bin 712 aile faydalandı" dedi.



İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışması yürütüyor.