İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı seferlerine başladı

TEKİRDAĞ- Hızlı ve keyifli yolculuklarla sektörünün lideri İDO’nun, yeni Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı seferleri, 6 Temmuz 2019 sabahı, saat 10.15’te gerçekleşen ilk seferle başladı. 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren resmi olarak duyurulmaya ve bilet satışına başlanan seferlere Tekirdağ halkı büyük ilgi gösterdi. İDO, misafirlerinin ulaşım ihtiyaçlarına uygun, zaman avantajı sağlayan yeni hatlar açmayı sürdürüyor. İDO, Tekirdağ’dan Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattı seferlerini 6 Temmuz- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında devam ettirecek. Tekirdağ’dan araba vapuruyla 2, 5- 3 saat vakte ihtiyaç varken, İDO misafirleri Avşa Adası’na sadece 1, 5 saatte geçecekler.

Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatlerine dair ayrıntılı tabloya İDO’nun resmi sitesinden ( www.ido.com.tr) ulaşabilirsiniz.

Haber: Elif Hayvalı