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İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 

İDO, yepyeni kampanyasında misafirlerine İspark’ta ücretsiz otopark hizmeti sunuyor. İDO ile seyahat eden yolcular, 2019 yılına ait olmak koşuluyla, sefer tarihi fark etmeksizin tek yön veya gidiş-dönüş olarak alınan İDO Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferleri için satın aldıkları tüm yaya yolcu ve araç biletleri ile bu kampanyadan faydalanabilecek. 

İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 

İDO, yepyeni kampanyasında misafirlerine İspark’ta ücretsiz otopark hizmeti sunuyor. İDO ile seyahat eden yolcular, 2019 yılına ait olmak koşuluyla, sefer tarihi fark etmeksizin tek yön veya gidiş-dönüş olarak alınan İDO Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferleri için satın aldıkları tüm yaya yolcu ve araç biletleri ile bu kampanyadan faydalanabilecek. 

09 Temmuz 2019 Salı 12:18
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İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 

İSTANBUL- İDO, misafirlerine sunduğu avantajlı kampanyalarını sürdürüyor. İDO ve İspark iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya ile İDO misafirleri, zaman ve yakıt tasarrufu yaptıkları deniz yolculuklarından sonra ücretsiz otopark hizmeti de alacak. İDO misafirleri, 2019 yılına ait olmak koşuluyla, sefer tarihi fark etmeksizin tek yön veya gidiş-dönüş olarak İDO Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferleri için satın aldıkları tüm yaya yolcu ve araç biletleri ile kampanyadan faydalanabilecek. 

Kampanyaya kayıt yaptırmak için; İDO’nun gezi, kültür-sanat ve yaşam içeriklerinin bulunduğu seyahat bloğu ve birbirinden cazip kampanyalar sunan micro sitesi https://bihaftasonumvar.com ’da İspark kampanya katılım formunun doldurulması ve kaydın başarıyla oluşturulması yeterli olacak. 

Kampanya şartları ile ilgili detaylı bilgiye, https://www.ido.com.tr/ İDO kurumsal web adresinden ulaşılabilir. 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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