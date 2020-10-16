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İDO'dan Büyük Kurtarış

İDO’nun Güzelyalı- Büyükçekmece seferini yapmakta olan deniz otobüsü, Bozburun açıklarında denize düşerek turuncu renkli kanosuna sarılmış vaziyette bulunan ve elindeki tişörtünü sallayarak yardım isteyen bir vatandaşın hayatını kurtardı.

16 Ekim 2020 Cuma 15:28
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İDO'dan Büyük Kurtarış

İSTANBUL-  Olay anında ivedilikle Sahil Güvenlik yetkililerine haber verilirken, kazazede hızlı bir şekilde gemiye alındı. İDO, Sahil Güvenlik ekibiyle mutabık kalarak Armutlu iskelesine yanaşırken, kazazede Sahil Güvenlik botuna güvenle teslim edildi.

Misafirlerine deniz yolculuğu keyfini, hız, emniyet ve konfor ayrıcalıklarıyla sunan İDO, hayat kurtarmaya devam ediyor. İDO’nun Güzelyalı- Büyükçekmece seferini yapmakta olan deniz otobüsü, akşam saatlerinde Bozburun’un 1 mil batısında denize düşerek turuncu renkli kanosuna sarılmış vaziyette bulunan ve elindeki tişörtünü sallayarak yardım isteyen bir vatandaşın hayatını kurtardı.

Olay anında ivedilikle sahil güvenlik ile temas kurularak kurtarma operasyonu için mutabık kalındı ve İDO personeli tarafından harekete geçildi. Gemi personeli hava ve deniz koşulları nedeniyle en güvenli olan sancak baş güverteye yönlendirilirken, gemideki yolculara kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Hızla baş üstündeki portatif gemi tahliye/kurtarma merdiveni donatılarak gemi personelinin üstün gayreti ve Baş mühendis Özcan Ünal’ın uzman takibi ile kazazede hızlı bir şekilde gemiye alındı.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İDO PersoneliGüzelyalı Büyükçekmece SeferiBozburun AçıklarıElif Hayvalı
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