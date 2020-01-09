Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
116886
ALTIN
293.443
DOLAR
5.8772
STERLİN
7.6611
EURO
6.5289
Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor
Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem...
Bursaspor’un milli gururları
Bursaspor’un milli gururları
“Yükseköğretimde birinci hedef Çin”
“Yükseköğretimde birinci hedef Çin”
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde...
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanı
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor

Suriye’nin İdlib kentindeki evlerini rejim saldırıları nedeniyle terk edip, Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor

Suriye’nin İdlib kentindeki evlerini rejim saldırıları nedeniyle terk edip, Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:45
6 Okunma
İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor

HATAY - İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen ve Türkiye sınırı yakınlarına sığınan sivillere her gün bin kişilik sıcak yemek veriyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda malzemelerinden yapılan yemekleri savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi. Tosun, "Kasım 2019’un başından bu yana saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu alanlara doğru göç eden sivillerin sayısı 370 bini buldu. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor ancak hala mağdur durumda olan on binlerce insan var" dedi.

VİCDAN SAHİPLERİNİN DESTEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Bölgede yaşayan sivillere verdikleri sıcak yemekle önemli bir ihtiyacın giderildiğini anlatan Tosun, göç eden birçok ailenin kendileri için yemek temin edebilecek durumda olmadıklarını belirtti. Günlük olarak ekmek dağıtımlarının da devam ettiğine değinen Tosun, "Ancak, ihtiyaçlar giderek artıyor. Savaş mağduru siviller, vicdan sahiplerinin desteğini bekliyor. İHH aracılığıyla İdlib'de göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyenler 'SURIYE' yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilir. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine SURİYE koduyla bağışta bulunabilirler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibSavaş MağdurlarıSıcak Yemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu
Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi
Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı
Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
PKK'nın üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi
Çanakkale'de feribot seferi iptalleri
Çanakkale'de feribot seferi iptalleri
Napoli pizzaları Caddebostan’da
Napoli pizzaları Caddebostan’da
Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı
Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı
Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, İzmir Adliyesi'nde anıldı
Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, İzmir Adliyesi'nde anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans