İçişleri Sözcüsü Çataklı: Şubat ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında terör örgütü PKK’ya yönelik kırsal alanda 7 bin 166 ve tüm terör örgütlerinin şehir yapılanmalarına yönelik 1280 operasyon yapıldığını belirterek 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, şubat ayında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çataklı, terörle mücadelenin şubat ayında da hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 10'u büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78'i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'si PKK/KCK, 28'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 103 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 60 silah, 17 adet mayın/el yapımı patlayıcı, 6 adet el bombası, 58 kilo patlayıcı madde, 5 bin 86 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca şubat ayında toplam 5 terör eylemi engellenmiştir" dedi.



'UYUŞTURUCUDAN 1482 KİŞİ TUTUKLANDI'



Ardından uyuşturucuyla mücadeleye değinen Çataklı, hem gençleri korumak hem de terörün finans kaynağını çökertmek istediklerini ifade ederek, "Gerçekleştirilen 16 bin 441 operasyonda 21 bin 283 kişi gözaltına alınmış, 1482 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 1 ton 793 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 293 artışla 330 kilo skunk, geçen aya göre yüzde 36 artışla 1 ton 116 kilo eroin, 8 kilo kokain, geçen aya göre yüzde 70 artışla 121 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 258 kilo metamfetamin, 32 bin 508 adet ecstasy, 200 bin 106 adet captagon, geçen aya göre yüzde 802 artışla 1 milyon 783 bin 275 adet sentetik ecza ve 1840 kök kenevir ele geçirilmiştir" diye konuştu.



'ŞUBAT AYINDA 17 KADIN ÖLDÜ '



Çataklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulamaya koydukları önlemler sayesinde kadın cinayetlerinde ise düşüş yaşandığını işaret ederek, "Sıfır şiddet, sıfır can kaybı olana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 81 ilde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 1102 aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği kurduk. Kadın Destek Uygulaması'nda (KADES) 3 milyon 307 bin 233 indirme sayısına eriştik. Bu uygulama sayesinde bugüne kadar 325 bin 842 ihbar aldık. Bu yıl sayın bakanımızın daha önce söylediği gibi hedefimizde erkekler de var. Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları gerektiğini anlatan önemli bir çalışma yürüteceğiz. Kadın cinayetlerinde geçen aya göre yüzde 17, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 35'lik bir azalma sağladık. 2022 Şubat ayında 17 kadın yaşamını yitirmiştir" dedi.



'ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 487 BİN 425'



Çataklı, düzensiz göçle mücadele konusunu da doğru bir politika ve doğru bir stratejiyle yönetmeye devam ettiklerini belirterek, "2022 yılı şubat ayında 2 bin 636'sı denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 135 düzensiz göçmen ve 744 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 487 bin 425, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 746 bin 674 kişidir" ifadelerini kullandı.