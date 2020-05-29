Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı
Diyabet hastaları koronavirüse dikkat
Diyabet hastaları koronavirüse dikkat
Derede bulunan yavru karaca, keçi sütüyle beslendi
Derede bulunan yavru karaca, keçi...
Göztepe'de Wilczek sezonu bekliyor
Göztepe'de Wilczek sezonu bekliyor
Tuz Gölü pembe renge büründü
Tuz Gölü pembe renge büründü
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine '18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:31
0 Okunma
İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri için yeni genelge

ANKARA - İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan, durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

18-20 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILDI

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek. 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Genelgede, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerin ve çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların SGK veya vergi kaydı olanlardan çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde genelge de şu ifadeler yer aldı:

* Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

* Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

* Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

* 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için; 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

YASAĞA UYMAYANLARA İŞLEM YAPILACAK

Bakanlık tarafından, söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağını ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri Bakanlığı18 Yaş Altı Ve 65 Yaş üzeriYeni Genelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi yarın açılıyor
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi yarın açılıyor
13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlıyor
Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlıyor
Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
Çamurda koronavirüse rastlandı!
Çamurda koronavirüse rastlandı!
Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
STK İlçe Başkanı Engelliler Komisyon Başkanı'na hain saldırı
STK İlçe Başkanı Engelliler Komisyon Başkanı'na hain saldırı
Terör örgütü PKK'nın, DEAŞ ve Taliban yöntemi taklidi
Terör örgütü PKK'nın, DEAŞ ve Taliban yöntemi taklidi
İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı