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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listedeki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan teröristin sağ, 1 teröristin de ölü ele geçirildiğini açıkladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:51
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listedeki terörist yakalandı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma özel harekat ekipleri, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi. Teröristlerle sağlanan sıcak temasta, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ ele geçirilen teröristin, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alan örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu 'Heba Rodi' kod adlı T.K. olduğu ve 1 milyon TL ödülle arandığı tespit edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTuruncu ListeTerörist
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