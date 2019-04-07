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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07 Nisan 2019 Pazar 13:44
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTeröristEtkisizönce Vatan
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