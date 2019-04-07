İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
DHA
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
DHA