İbni Sina Ortaokulu’ndan Büyük Başarı

Bakırköy’ün tek Bocce takımlarına sahip olan İbni Sina Ortaokulu öğrencileri sadece bir yıl içerisinde Bocce sporunda İstanbul’da iki birincilik ile başladıkları sporda başarılarını bölgelere ve yurt çapına ulaştırarak hem Bocce sporunu hem Bakırköy’ü tanıtmış oldular.

Her şey bir gün İbni SinaOrta Okulunun müdürü Erçağ Önen’e Okul makamında Cebrail Birsen diye birinin gelmesi ile başladı. Cebrail Birsen Bey, okul müdürüne okulun hemen yakınındaki Yaşam Köyü’nü işaret ederek bu etkinlik alanında Bocce sporu sahasının bulunduğunu ve okulun öğrencilerinin bu spordan yararlanmalarını istedi. Müdür ilk önce spor dalının adını anlamadı. Tekrar sordu. Bocce mi o da nedir ve sizinle ne ilgisi var mealinde sorular sordu. Cebrail Birsen Bey, kendisinin Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu İl temsilcisi olduğunu söyledi. Sonra da Bocce sporunu anlattı. Müdür Erçağ Bey ise henüz yeterince anlamamasına rağmen neler yapılacağını sorunca İl Temsilcisi, hemen yakındaki sahada çalışmalar yapılabileceğini ve kendilerinin destek olacaklarını söyledi. Müdür bu konuyu Beden Eğitimi öğretmeni Yılmaz Öztürk’e havale etti. Gerekli girişimleri sağladı ve Bocce sporu öğrenciler ile başladı.

Bocce sporu ile okulun tanışması Cebrail Birsen Bey’in gönderdiği antrenör ile başladı.Tam da Korona virüsü dolayısı ile ortaya çıkan pandemi dolayısı ile çalışmalar aksamış ise de Antrenör yılmadan öğrencileri boş bırakmadı. Pandemi gevşeyince antrenör gelince gönüllü öğrenciler üzerine ilk denemeler başladı. Böylelikle İstanbul Bakırköy ilçesine bağlı İbni Sina Ortaokulu öğrencileri, daha önce hiç duymadıkları birspor dalında çalışmalara başladılar. Ancak gelen antrenöre ücret ödenmemesi sıkıntı oluyordu. Bu nedenle Halk Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Çalışmalar Halk Eğitimi bünyesinde resmileşerek resmi kurs şekline dönüştü. Antrenörde bu kursta usta öğretici olarak göreve başlamış oldu. Zamanlı üç veya dört takım olarak okulun her yaş grubu öğrencilerine kurs açıldı. Kursiyer öğrencilerin sayısı kırka kadar çıktı. İçlerinden takımlar oluşturuldu.

Bu eğitim öğretim sezonunda öğrenciler ilk turnuvalarını İstanbul’da yaptılar. İçlerinden çok başarı sağlayanlar oldu. Takımlar netleşmeye başladı.

İlk turnuvalarında öğrenciler müthiş başarı sağladılar. İstanbul Çırpıcı’da 7-14 Şubat arasında İstanbul Okullararası Bocce Turnuvası düzenlendi İbni Sina Ortaokulu olarak Küçük kızlar Takımı olarak İstanbul’da 1, Küçük Erkekler dalında İstanbul’da 2. Yıldız Kızlar dalında İstanbul 1. Ve Yıldız Erkeklerde İstanbul 3. Sü olmuşlardı.

İstanbul Birinciliğinin ardından Manisa Akhisar’da gruplar 18-20 Mart tarihinde oynandı ve Küçük Kızlarda ilk 4’e girerek Aydın’daki finallere kalındı. Grup Müsabakaları sonucunda Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan İbni Sina Ortaokulu Bocce Takımı artık İstanbul’u ve Marmara Bölgesini Türkiye çapında temsil etme hakkı kazandı.

Aydın’daki Türkiye finallerinde 24 takımın yarıştığı Türkiye Bocce yarışmasında Muhammed Murat Eröz’ün antrenörlüğünde Eylül Azra Sezen, Belinay Beyza Şimşek, Naz Sare Güner, Doğan Irmak Cödel ve Esilya Nur Yerlikaya adlı sporculardan oluşan İbni Sina Ortaokulu öğrencileri Küçük Kızlarda Türkiye 3'üncüsü olmuştur.

Hayatlarında ilk kez Türkiye çapında derece elden kız sporcularÖğretmenleri Sayın Muhammet Murat Ersöz’ü, Beden Eğitimi Öğretmenleri Sayın Yılmaz Öztürk’ü ve Okul Müdürü Erçağ Önen ile birlikte.

Bocce sporu nedir?

Bocce oyunu; metal bilye ile çakıl veya düz zeminden oynanan ve eski Anadolu insanlarının oynadığı tarihi bir spor dalı olmasına rağmen fazla bilinmez. Özellikle Roma İmparatorluğunda en çok oynanan oyunlardan olan bocce oyunu günümüzde ise İtalya ve Fransa’dagüncel halde popüler spor branşların başında gelir. Bu oyun Çakıl ve düz zeminde genişliği 4m. uzunluğu 15 m. Olan bir alanda 4 cm. çapındaki yuvarlak metal bilye ile pallino adi verilen daha küçük ortalama 1,- 1,5 cm. çaplı bir miskete atılmasıyla oynan bir spor dalıdır.