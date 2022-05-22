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İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

22 Mayıs 2022 Pazar 10:48
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İbn Haldun Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresine “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitenin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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