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Huzurevi sakinlerine ikinci doz aşıları uygulanmaya başlandı

Ankara'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele ikinci doz koronavirüs aşısının uygulanmasına başlandı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "18-24 Mart Yaşlılar Haftasında umuyoruz ki Bilim Kurulu üyelerimizle istişareler sonucunda yaşlılarımız bu yıl sevdikleriyle buluşur" dedi.

19 Şubat 2021 Cuma 14:35
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Huzurevi sakinlerine ikinci doz aşıları uygulanmaya başlandı

ANKARA - Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, Çin'den getirilen aşıların uygulanması Sağlık Bakanlığınca belirlenen 'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre sürüyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele ikinci doz koronavirüs aşısının uygulanmasına başlandı. Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nda bulunan vatandaşlar ile personele ikinci doz aşılar uygulandı. 

'YAŞLILARIMIZ BU YIL SEVDİKLERİYLE BULUŞUR'

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, birinci aşılamayla ilgili sürecin tamamladığını, 87 bin engelli, yaşlı ve hizmet veren personelin aşılandığını belirterek, "Bugün ise ikinci doz aşımız yapılıyor. Bütün huzurevlerinde kalan yaşlılarımız, engelli bakım merkezlerinde kalan engellilerimiz ile onlara hizmet veren personelimizin tümü aşılanacak. İnşallah ikinci aşımızdan sonra 15-20 günlük bağışıklanmayla ilgili antikor oluşması noktasında bir süreç geçecek. Ondan sonra 18-24 Mart Yaşlılar Haftasında umuyoruz ki Bilim Kurulu üyelerimizle istişareler sonucunda yaşlılarımız bu yıl sevdikleriyle buluşur. Yaşlılarımızın sevdikleriyle buluşabileceğinin müjdesini Bilim Kurulu'yla vermeyi arzu ediyoruz. Yaşlılarımızın sağlıklı, sıhhatli günlere erişmesinin yakın olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Huzurevi sakinleri ise, aşılama çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, huzurevinde kendilerine çok iyi bakıldığını ve hiçbir sorunlarının olmadığını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AşıIkinci DozHuzurevi Sakinleri
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