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Hudut hatlarında 3,5 ayda 103 terörist yakalandı

Mehmetçik, 1 Ocak-18 Nisan 2021 tarihleri arasında 24 bin 56 yasa dışı hudut geçişine müdahale ederek 48'i PKK/YPG'li, toplam 103 teröristi yakaladı.

20 Nisan 2021 Salı 14:44
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Hudut hatlarında 3,5 ayda 103 terörist yakalandı

ANKARA - Mehmetçik, gece gündüz hudutlarda etkili ve özverili bir mücadele yürüterek Irak, İran ve Suriye hudutları başta olmak üzere yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçişleri önlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 1 Ocak-18 Nisan 2021 tarihleri arasında 24 bin 56 yasa dışı hudut geçişine müdahale edildi. Bu müdahaleler sonucu 49 bin 403 düzensiz göçmen yakalandı, 113 bin 768 düzensiz göçmenin de yasa dışı geçişi engellendi. Hudutlarda yakalanan 103 terörist de kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Yakalanan teröristlerden 48'i PKK/YPG'li, 32'si FETÖ'cü, 14'ü DEAŞ'lı ve 9'u HTŞ'li olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Suriye sınırına 892 kilometrelik duvar örülerek, projenin yüzde 98'i tamamlandı. İran sınırına 147,4 kilometre duvar örülürken, geriye kalan 96 kilometrelik bölümü tamamlama çalışmaları devam ediyor. Irak sınır hattında da yine aynı şekilde 35 kilometrelik duvar örülecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hudut Hatları35 Ayda 103 Terörist YakalandıMehmetçik
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