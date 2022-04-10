VATAN HABER MERKEZİ/İSTANBUL

82 yaşımda; ben ve atalarımın bir ömür verdiği Doğu Türkistan dâvâsı ile ilgili bilinmeyenleri yeni nesillere aktarmak için birçok eser kaleme aldım.

HızırbekGayretullah ömrünü davasına vakfeden bir mücadele insanıydı. Davasını tüm insanlığa duyurabilmek için aşmadığı dağlar, geçmediği okyanuslar kalmadı. Bugün Doğu Türkistan diye bir davamız, sönmeyen bir yürek yangınımız varsa, bunda HızırbekGayretullah’ın büyük payı vardır.

Gençlerden adını duymayanlar olabilir. Kimdir HızırbrkGayretullah peşinden ömür tükettiği davası neydi? Kendisinden dinleyelim..

HIZIRBEK, HIZIRBEK GAYRETULLAH’I ANLATIYOR

“82 yaşımda; ben ve atalarımın bir ömür verdiği Doğu Türkistan dâvâsı ile ilgili bilinmeyenleri yeni nesillere aktarmak için birçok eser kaleme aldım. Türkiye’de adım atmadık yer bırakmadım. ABD dahil dünyanın dört bir köşesinde davamızı anlattım. Usanmadım, yılmadım. Dünya sahnesinde milletlerin var olma mücâdelesi vardır. Biz Doğu Türkistanlılar olarak Türklerin ata yurdunda, din-i İslam'ın ve büyük Türklük mücadelesinin bayraktarlarıyız. Bugün yurtlarımız Çin işgali altındadır. Elbette güneşin ufukta doğuşu gibi bağımsız Gökbayrağımız Doğu Türkistan topraklarında bir gün mutlaka dalgalanacaktır. Târih bize şunu anlatır: Eserimizde anlattığımız adı geçenler gibi fedakâr yiğitler olduğu sürece millet hiçbir zaman esir kalmayacaktır. Bizler kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi asla unutmayalım. Bugün dünyada bağımsız Türk devletlerinin sayısı çoğalmıştır. Hatta İstanbul’da Türk Devletler Teşkilatı ilan edildi. Azerbaycan işgal altında birçok toprağını geri aldı. Tüm Türk devletlerinin atası olan Doğu Türkistan, Gökbayrağı ile en başta yerini elbet bir gün yerini alacaktır. Yeter ki torunlarımız başta olmak üzere tüm Türkler şehit olan kahramanlarımızı unutmasın, onlardan ilham alsın. Sizden ricam bu Gökbayrağı düşürmeyin, kirletmeyin hep gölgesinde toplanın. Anavatan Türkiye asla ve asla Atavatan Doğu Türkistan’ı unutmaz..

Gökbayrak mücadelesini biz de kendisi ile şöyle anlatmıştık..

Hilali İslam'dır bu bayrağın

Yıldızı şehitler kervanı,

Dalgalan sen de Gökbayrak

Türkistan Türk'ün vatanı...

Son sözü gene Gayretullah söyledi… Bu dünyadan bir Hızırbek geçti.. Türküm Türkoğluyum diye ömür verdi. Son sözü yine Doğu Türkistan oldu… Uzaklardan geldi yine uzaklara gitti…