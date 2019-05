Her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz

İSTANBUL(DHA)

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İTO Başkanı Şekip Avdaviç ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.



"SAVUNMA SANAYİİ GÖZ BEBEĞİMİZDİR"



Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında, savunma sanayisinin önemine vurgu yaparak, "Savunma sanayi, bir devlet politikası olarak üzerine titrediğimiz, stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Deyim yerindeyse, göz bebeğimizdir. Türkiye bugün kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, füze ve roket sistemlerini, muharebe gemisini üretecek seviyelere gelmiştir. Türk savunma sanayinin ürettiği üstün nitelikli ürünlerin, uluslararası fuar ve projelerde büyük ilgi görüyor olması bizleri gururlandırmaktadır. Dünyanın en büyük savunma sanayi firmalarının arasına, her geçen yıl daha fazla sayıda Türk firmasının giriyor olması bizleri yüreklendirmektedir. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirmek için gerekli olan altyapı büyük ölçüde kurulmuştur" dedi.



Bakanlık olarak tüm kaynaklarını yerli ve milli savunma, havacılık ve uzay sanayisi için seferber ettiklerini belirten Varank, "Kırıkkale'de kurduğumuz silah ihtisas organize sanayi bölgesinde yatırımcılara yer tahsisi aşamasına gelindi. Ankara'da Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürüttüğümüz uzay ve havacılık ihtisas organize sanayi bölgesinde altyapı çalışmaları hızla devam ediyor" diye konuştu.



"HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKEN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



Bakan Varank, "Ülke olarak, savunma sanayinde 'yerli ve milli üretimin' vazgeçilmez önemde olduğunu, birçok vesileyle yaşayarak öğrendik. Kahraman güvenlik güçlerimizin gerek yurt içinde, gerek yurt dışında yürüttüğü birçok başarılı operasyonda bir kez daha gördük ki, kendi yerli ve milli gücümüzle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Açıktan ya da kapalı, birçok kısıtlamanın, ekonomik saldırının ve tehditlerin hedefinde Türkiye Cumhuriyeti var. Bu nedenle, her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Yüzlerce yıllık tecrübemizle biliyoruz ki, bu kadim coğrafyada, güçlü kalmak bizim için bir tercih değil, mecburiyettir. Bu da demektir ki, gerek savunma sanayindeki çalışmalarımız gerek milli teknoloji hamlesiyle başlayan millileşme gayretimiz; kesintisiz ve güçlenerek devam etmelidir, inşallah da devam edecektir" şeklinde konuştu.



"DIŞARIYA BAĞLI OLDUĞUNUZ HERHANGİ BİR KONUDA TEHDİDE MARUZ KALABİLİRSİNİZ"



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise savunma ve havacılık sanayinin önemli bir kavram olduğunu belirterek, "Savunma ve havacılık ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 civarında artarak 8 milyar 761 milyon doları bulmuş. İhracatımız ise bir önceki yıla oranla yüzde 20'lik bir artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmış. 2018 yılında savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için harcanmış. Savunma sanayimizin bu noktaya gelmesinde bu önemli bir katkı oluşturmuştur. Bununla birlikte büyüyen sektörde 68 bin kişiye yakın bir istihdam varö dedi. Bu artışlar bu rakamlar iyi ama asla olmamız gereken ve olmayı hedeflediğimiz yer değil. Çok daha ileri gitmemiz, çok daha hızlı koşmamız. Millilik ve yerlilik konusunda, çok ciddiye alınıp sürekli peşinden koşulması gerekiyor" dedi.



Demir, "Bugünlerdeki tartışmaları duyuyorsunuz. F35, S-400 tartışmaları vesaire. Bugün F35'in verilmemesi ile tehdit edilirken, şöyle bir örnek veriyim biz 4 yıl önce Patroit almaya karar verseydik. Amerika'nın politikasıyla çelişen bir politikamız olsaydı, rahip krizinde olduğu gibi. Bu seferde Patroit'lerin verilmemesi tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktık. Meselenin özeti şu dışarıya bağlı olduğunuz herhangi bir konuda tehdide, parmak sallamaya maruz kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ MİLLETİN KENDİSİNE OLAN ÖZGÜVENİDİR"



SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da milli teknoloji hamlesinin önemine dikkat çekti. Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde tekelleşmeye bir itirazdır. Bilimin, teknolojinin ve refahın sadece birkaç ülke veya birkaç şirketin elinde dengesiz şekilde toplanması, insanlığın geleceği için bir tehdittir. Milli teknoloji hamlesi aynı zamanda milletin kendisine olan özgüvenidir" dedi.



"Son 15 yılda bu ülkede 150 yıldır yapılmayan veya yaptırılmayan piyade tüfeğimizi geliştirdik" diyen Haluk Bayraktar, "parasını ödemeye hazır olduğumuz halde SİHA'larımız veya bize sattıkları insansız hava araçlarının bakımlarını yapmamalarına karşın biz tamamen milli ve özgün yüzde 93 gibi rekor seviyede bir yerlilikle kendi silahlı hava araçlarımızı geliştirdik. 10 binlerce saat gökyüzümüzde bu silahlı hava araçlarını kullanır hale geldik. Aynı zamanda bu teknolojileri ihraç eden noktalara ulaştık. Ukrayna gibi havacılıkta yüz yıllık birikimi olan kendi yolcu uçağından motoruna kadar teknolojilerini geliştirmiş bir ülkeye insansız hava aracımızı ihraç ediyoruz. Onlarla iş birliği yapıyoruz. Bu çok önemli bir kazanımdır. Yine denizcilik alanında cumhuriyet tarihimizde ilk defa milli bir gemi MİLGEM geliştirir hale geldik. Bunun gibi nice örnek var" diye konuştu.



Konuşmasının ardından SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a katılımından dolayı bir hediye verdi. Ardından katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çektirildi. Haluk Bayraktar'ın yeniden başkan seçildiği genel kurul sonucunda yeni yönetim kurulu, ASELSAN'dan Prof. Dr. Haluk Görgün, Altınay Robotik'ten Hakan Altınay, STM'den Murat İkinci, Akım Metal'den Ali Fazıl Böyet, SUNUM'dan Prof. Dr. Fazilet Vardar, TRTEST'tan Bilal Aktaş, OBSS'dan Zafer Şen ve Gökser Havacılık'tan Hilal Ünal Türkan'dan oluştu.