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HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN!

LÖSEV 15 yıldır Türkiye’de vekâleten kurban kesimi yaptırıyor ve etini lösemili ve kanserli çocuklar ve ailelerine; ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına dağıtıyor. LÖSEV bu yıl için vekâleten kurban bağışı fiyatlarını 1.450 TL olarak açıkladı.

25 Haziran 2021 Cuma 10:29
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HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN!

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 2006 yılından bu yana Türkiye’de, vekâleten kurban kesmekte ve dağıtmaktadır. Kurbanlık vasfına haiz küçükbaş veya büyükbaş olarak kesimler en modern kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı’nın bir, iki ve üçüncü günlerinde, adak kurbanları ise arife günü gerçekleşmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esaslarına uygun gerçekleşen kesimler LÖSEV yetkilileri, din görevlisi, veteriner hekim, noter yetkilisi, kalite güvence sorumlusu, kasap ve et sorumlularından oluşan bir ekip huzurunda vekâlet veren bağışçıların isimleri tek tek okutularak ve kan akıtılarak gerçekleştirilmektedir.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA 12 AY TAZE ET

Kesilen kurban etinin bir kısmı dinlendirilerek bayram içinde, kalanı ise kesen kurumlara emanet edilerek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde LÖSEV’e kayıtlı ailelere ulaştırılmaktadır. Tüm Türkiye genelinde sayıları 50.000’e yakın LÖSEV’e kayıtlı ailelerden sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaçlarına göre sıralanan ailelere yıl içinde düzenli ve eşit olarak bu bağışlar kuşbaşı, parça et, biftek olarak dağıtılmaktadır. Yine tüm yıl boyunca LÖSEV Aileleri bu etlere içerisinde kendilerine özel bakiyeleri olan yalnızca taze et ve et ürünleri alımı yapabilecekleri LÖSEV Et Kart ile de büyük marketlerden erişebilmektedirler.  

BAYRAM BAĞIŞLARINIZLA HAYAT VERİYORUZ

LÖSEV’e kayıtlı ailelerin %87’si asgari ücret ve altı gelire sahip iken Vekâleten Kurban Bağışları ile sağlanan et desteği tedavi sürecinde protein ağırlıklı beslenmesi gereken Lösemili Çocuklara can olmaktadır. Maddi Bayram Bağışları da LÖSEV’in kalıcı eserlerine kaynak olarak 50.000’e yakın Lösemili ve Kanserli Çocuk ve ailesine; yetişkin kanser hastalarına hayat vermektedir. Bu bağışlar ile yurtdışı ilacından yoğun bakım tedavisine, maddi ihtiyaçlarından evindeki beyaz eşyalarına, ayakkabısından oyuncağına, bilgisayarından kitabına, eğitim bursundan tatil kampına kadar birçok yol ile her an yanlarında olarak LÖSEV Ailelerine ulaştırılmaktadır. 1990’lı yıllarda lösemide tedavi başarısı %20 civarındayken bugün kişiye özel tedaviler, sağlıklı beslenme ve bakımla LÖSEV’in Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi başarı oranı %92’lere ulaşmış durumda; gönüllü ve bağışçılarının destekleri ile %100’e ulaşmak hedeflenmektedir. Daha fazla bilgi için www.losev.org.tr

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.06.2021 10:31
Anahtar Kelimeler:
HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN
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