HDP önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 13'e çıktı. Ailelerin, HDP önündeki oturma eylemi 5'inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır'da Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 22 Ağustos'ta partinin il binası önünde oturma eylemine başladı. Mehmet Akar 3 gün sonra polise teslim olup, 1 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşan Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de eylem yapmaları için çağrıda bulunarak evine döndü.



Bu çağrıyla harekete geçen ve çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önüne gelip oturma eylemine başladı. İlk olarak Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18) için oturma eylemi başlattı. Aynı gün Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad, Rauf- Ayşegül Biçer çifti ise 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için oturma eylemine başladı. 4 Eylül Çarşamba akşamı da Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019'dan bu yana kayıp olan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemine başladı.



2 POLİS VE 2 ASKER AİLESİ DE OTURMA EYLEMİNDE



Çocuklarının HDP aracılığıyla kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin oturmaya eylemini televizyondan izleyen 7 aile de Malatya, Gaziantep, Mersin ve Mardin'den kalkıp Diyarbakır'a geldi. Gaziantep'ten gelen Şevket-Songül Altıntaş çifti, vatani görevini yapmak amacıyla usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemine başladı.



Mersin'in Anamur ilçesinde gelen Rahime Uymaz, 28 Temmuz 2015'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı.



Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da görevli iken Muş'ta kardeşinin düğününe katılıp konvoyla Derik'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları polis memuru Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapıyor. Malatya'dan gelen Sadiye Özbey, Rize'den Malatya'ya kendisini ziyarete gelirken 17 Eylül 2015'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için HDP il binası önünde oturuyor.



Meryem Savur, 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat'ın (25) bulunması için HDP önünde bekleyen ailelere katıldı. Dün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde yaşayan Aysel Koyun, 5 yıl önce oğlu Neşat'ın (22) terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine katılan 11'inci anne oldu.



AİLE SAYISI 13 OLDU



Bu sabah da HDP önünde gelen 2 aile daha oğullarının 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katıldı. Güzide Demir, oğlu Aziz (20) için, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden gelen Bedirhan- Necla Çur çifti ise oğulları Vahit (19) için oturma eylemine başladı. HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül Salı günü başlayan ve 13 ailenin yer aldığı oturma eylemleri, 5'inci gününde de devam ediyor.



'TELEVİZYONDAN GÖRDÜM GELDİM'



Oğlu Vahit Çur için Ağrı'dan gelen Necla Çur, "Gittim, yalvardım, ağladım, oğlumu vermediler. Onlar kaç sefer köye geldiler. Oğlumla görüşmek istediğimi söyledim. Görüştürmediler beni. Bir sene önce bir sefer görüştüm oğlumla. Ağladım. Dedim 'Oğlumu verin.' Daha çocuktur. Oğlumu vermediler. Televizyonda burayı gördüm. Ben de geldim, oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan bir yere gitmem. Oğlum yaşıyor. Oğlumu istiyorum" dedi.



Bedirhan Çur ise, "Adalet böyle mi, Müslümanlık böyle mi? Türk olsun, Kürt olsun, ne olursa olsun dinimiz birdir. Allah'ımız birdir. Bizi tehdit ettiler. Doğubayazıt'a gittim. 'Çocuğunuzu istemeye gelmeyin' dediler. Tehdit ettiler. Ben sadece oğlumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Oğlum geri gel. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu almadan bir yere gitmem. Vahit durma gel oğlum. Kaç gel. Devletine teslim ol. Devletimiz bambaşkadır. Onlardan hayır gelmez. Çocuğumuz görmek istedik. Bizim kafamız silah dayadılar. 'Bir çocuk gitmiş çok mu?' dediler. Oğlumla görüştüğümde bana 'Ben geleceğim ama korkuyorum' dedi" diye konuştu.



Aziz Demir'in annesi Güzide Demir de, "Babaları yoktu. Küçüktü, kandırdılar. Aradık aradık bulamadık. Suriye sınır kapısında 2 gece yerde yattık. Her gün benim için bir ölümdür. Çocuğum biraz da saftı. Kandırıldı. 4 yıl önce gitti. Oğlumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gitmedik yer bırakmadım. Ben hastayım. Kocam da yok. Bir kere konuştum. Suriye'deydi, 'Ben sakat olmuşum' dedi. Ağlıyordu. 'İki ayağım yanmış' diyordu. 'Şimdi tekerlekli sandalyedeyim' diyordu" diye konuştu.

23 STK'DAN DESTEK ZİYARETİ



Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 23 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ziyaret etti. Aralarında KADEM, TÜGVA ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, anne babalarla sohbet edip, desteklerini bildirdi.



KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya, eylemle ilgili söylenecek her şeyin aileler tarafından söylendiğini belirterek, "Bizim sorulacak sorulara cevabımız, buradaki annelerin güçlü duruşu. Aslında mikrofonu buraya gelemeyen, burayla ilgili söz söylemeyenlere de uzatmak lazım. Onlar susuyorlar. Biz buradayız, onlara destek veriyoruz. Yürekli duruşlarına, dirençlerine sonuna kadar destek verdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Her zaman da yanlarındayız. Grup grup geliyoruz. Onlara olan desteğimiz artarak sürecek inşallah. Destek vermek için buradayız. Sonuna kadar da yanlarındayız. Anneler direnişleriyle evlatlarına kavuşacak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bundan sonra da güçlü bir şekilde başka STK'larla birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Onlara desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.