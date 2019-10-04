Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj...
Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı
Yılda 50 bin hayvanın tedavi...
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık 27 gemi batığı bulundu
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık...
Hereke halılarına ilgi azaldı
Hereke halılarına ilgi azaldı
Isaac Promise hayatını kaybetti
Isaac Promise hayatını kaybetti
İş fırsatları için hemen tıkla!

HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemine katılan ailelerin PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı. Kaçırılan oğlu için eylem yapan Süleyman Aydın, dün kendilerini ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörlerinden Jacob Wienen'e, PKK'lı teröristlerin, HDP binasının önüne gittikleri taktirde önce çocuklarını, sonra da kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemine katılan ailelerin PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı. Kaçırılan oğlu için eylem yapan Süleyman Aydın, dün kendilerini ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörlerinden Jacob Wienen'e, PKK'lı teröristlerin, HDP binasının önüne gittikleri taktirde önce çocuklarını, sonra da kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

04 Ekim 2019 Cuma 11:51
21 Okunma
HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP binası önündeki oturma eylemi 32'nci gününe girdi. Sayıları 51'e ulaşan aileler, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemini sürdürürken, dün Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel aileleri ziyaret etti.

4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, raportörlerden Wienen'e yaşadıkları sorunlarını anlattı. Aydın, ailelerin tehdit edildiğini, yollarının kesildiğini söyledi. Çocuğu için eylem yapanlardan birinin başına Kalaşnikof marka silah doğrultularak HDP önündeki eylemi sonlardırmasının istendiğini belirtti. Wienen'e oğlunu isteğini anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı burada (HDP'de) yatırıyorlar. Ondan sonra kırsala gönderiyorlar. Biz bir aydır buradayız. Bize diyorlar ki; 'İl başkanlığının önüne giderseniz önce çocuğunuzu öldürürüz, sonra sizi öldürürüz.' Bizim bir arkadaşımızın başına 3 Kalaşnikof dayadılar. Oraya giderseniz sizi öldürürüz dediler. Bize, güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız. Burası Kandil'in şubesidir diyorlar."

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörü Jacob Wienen ise kendilerini dinlemeye geldiklerini belirterek, "Sizleri dinledik, kulak verdik, acınızı paylaştık. Tabii direkt olarak bir şey yapamayız. Evlatlarınızın bulunması için belki elimizden bir şey gelmez. Ama şunu yapabiliriz; Avrupa Konseyi heyeti olarak buradayız, biz de sizin acınızı, yakarışınızı yüreğimizde taşıyacağız ve paylaşacağız" dedi.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HDP önündeki AilelerinPKKlı Teröristlerce Tehdit Edildikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
06 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 96’NCI YILI KUTLAMA PROGRAMI
06 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 96’NCI YILI KUTLAMA PROGRAMI
Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı
Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi
İşsiz kadınlara iğrenç tuzak!
İşsiz kadınlara iğrenç tuzak!
İzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı
Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir
Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir
Trend Mobilya Dünya Mobilya Trendlerini Tek Çatı Altında Topluyor!
Trend Mobilya Dünya Mobilya Trendlerini Tek Çatı Altında Topluyor!
Türkiye İMSAD/Erdoğan: Binalarımız gerçek bir testten geçti
Türkiye İMSAD/Erdoğan: Binalarımız gerçek bir testten geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans