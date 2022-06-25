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HDP'li Hüda Kaya’nın oğluna Çanakkale'de gözaltı

25 Haziran 2022 Cumartesi 16:13
HDP'li Hüda Kaya’nın oğluna Çanakkale'de gözaltı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristlerle çıkan fotoğraflarının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile 'Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum' ihbarında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle arananlar ile ihbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre'nin, kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta, silahlı olarak birlikte yer aldıkları tespit edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el koyulan Cemre'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Muhammed Cihad Cemre'nin, Bayramiç'te kendisine ait araçta bulunan TBMM kartıyla gezerken görüldüğü ileri sürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 25.06.2022 16:17
Anahtar Kelimeler:
HDPli Hüda KayaçanakkaleGözaltı
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