"Haziranda 142 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında düzenlenen terör operasyonlarında 1'i gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın haziran ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1421 operasyon yapıldığını belirterek, "Bu operasyonlarda, 1'i gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca haziran ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde haziran ayında; 93 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 59 silah, 21 adet mayın ile el yapımı patlayıcı, 122 adet el bombası, 580 kilo patlayıcı madde, 7 bin 893 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra toplam 16 terör eylemi engellenmiştir" dedi.



'HAZİRAN AYINDA 18 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ'



Haziran ayında organize suçlara karşı da büyük darbeler vurulduğunu anımsatan Çataklı, ardından aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinerek, "Küresel bir mesele halini alan ve bu konuda canı yanan her ülke gibi Türkiye'nin de yeni güvenlik argümanlarını sahaya sürdüğü alanlarda birisi, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Bu noktada tekrar tekrar ifade etmem gereken bir husus bulunuyor. Bu meseledeki cinayet sayılarını vermek, bizleri emin olun son derece üzüyor ve zorluyor. Ancak kamuoyumuzun her şeyi bilmesi hasebiyle bunları paylaşmak durumundayız. Burada geçen aya göre yüzde 40 azalışla haziran ayında 18 kadının yaşamını yitirdiğini, kıymetli vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Ayrıca KADES uygulamasında 3 milyon 773 bin 954 indirilme sayısına eriştik ve bu uygulamayla bugüne kadar 249 bin 216 asıllı ihbar alınmıştır. Bütün bunların yanı sıra elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 1997 vakanın takibi yapılmış olup halen 682 vakanın takibi devam etmektedir. Ve bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" diye konuştu.



'KAYITLI SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 648 BİN'



Çataklı, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin de "2022 yılı haziran ayında, 4 bin 659'u denizlerde olmak üzere toplam 33 bin 465 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 509 bin 791 ve bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983 kişidir" ifadelerini kullandı.



'ÖZDAĞ İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'



Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili soruya, "Bunun çok açık bir iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu değerlendiriyoruz ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" diye yanıt verdi.



Çataklı, dün Ankara'da yapılan HDP 5'inci Olağan Kongresi'nde terörist başının posteri açmak için girişimde bulunulması ve terör örgütü PKK lehine sloganlar atılmasıyla ilgili, "HDP kongresiyle ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. 15 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor" dedi.



Çataklı, bayram izni için ülkesine gitmek isteyen Suriyelilere ilişkin, "Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüş söz konusu değil" dedi.