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Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak

05 Temmuz 2022 Salı 14:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfının 6 ve 9. kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 400 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) yaptırılacak özel yarışma sınavı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Adaylar ön başvurularını 8-14 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Ön başvuru sonrası sıralamaya giren adaylar nihai başvurularını 27 Eylül - 3 Ekim arasında elektronik ortamda yapacak. Nihai başvuru tarihlerini kaçıran adaylara 11 Ekim’de geç başvuru imkanı verilecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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