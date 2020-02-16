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'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş’ın açılması için karar alındı

Kıbrıs'ta 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ta bulunan Leoparlı 'Sun The Beach' otelinde, bölgenin açılmasına yönelik karar alındı. Rum medyası, Kapalı Maraş ile ilgili Türkiye'nin sözden sonra eyleme geçtiğini manşetlerine taşıdı ve "Türkiye bölgeye mührü vuruyor" ifadelerine yer verdi.

16 Şubat 2020 Pazar 15:01
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'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş’ın açılması için karar alındı

LEFKOŞA, (DHA)

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) organize ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' yuvarlak masa toplantısında, gün boyunca devam eden çalışmalar yapıldı. Uzman ekiplerin çalışması sonrasında ortaya bir sonuç bildirisi çıkarıldı.

Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununda siyasi ve egemen eşitlik temelinde yetki ve refah paylaşımının yapılamadığı gerçeği ile kapsamlı çözüme ulaşılamadığına dikkat çekilen bildiride, "Kapalı Maraş'ın, Rum tarafı ile yapılacak müzakerelerde pazarlık unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğine" dikkat çekildi.

'ULUSLARARASI HUKUK' VURGUSU

Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğuna işaret edilen bildiride, bölgenin KKTC'nin yetki ve yönetiminde yerleşime açılmasının bir gereklilik olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun hareket edileceği belirtildi.

Kapalı Maraş'ın 'çözümsüzlüğün esiri olmasından kurtulması gerektiği' ifadelerine yer verilen bildirinin sonunda; "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin destek ve teşvikleriyle, Türkiye Barolar Birliği, Kapalı Maraş’ın ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde sivil yerleşime açılması üzerinde ilgili tüm kesimlerle de ilişki içerisinde gerekli fikri çalışmaları devam ettirecektir" denildi.

ÜST DÜZEY KATILIM OLDU

Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili toplantı, bölgedeki 'Leoparlı' Ordu Evi'nde düzenlendi.  Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, T.C Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T.C Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademisyenler, ilgili yetkililer ve üst düzey katılım oldu.

RUMLAR'DA 'MARAŞ AÇILIYOR' ALARMI

Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adım Rumları alarma geçirdi. Rum medyası, Türkiye'nin sözden sonra eyleme geçtiğini belirttiği haberlerde, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın Maraş konusunda meydan okuduğunu manşete çekti. Rum Dışişleri Bakanlığı da BM Genel Sekreterliği ile Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üye ülkesine mektup göndererek sürecin durdurulmasını istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hayalet şehirKapalı MaraşKararönce Vatan
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