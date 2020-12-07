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Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün 700 kişilik ekiple 3 yılda tamamlandığını belirterek, “Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık” dedi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:23
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Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık

ESKİŞEHİR - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilip üretilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey, Eskişehir’de bulunan TEI tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TS1400 ile havalanacak. Gökbey’e entegre edilecek ilk milli helikopter motoru TS1400, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı törende görücüye çıktı. 700 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen ve 1660 beygir güç üreten TS1400’ün testi başarıyla sonuçlandı. Gökbey’in testleri bundan sonra milli motor TS1400 ile yapılacak.

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Akşit, “Gerçek anlamda jet motorudur bu. Türkiye’nin ilk gerçek anlamdaki jet motorunu ürettik. Bu motorumuzla beraber biz havacılık sektöründe, artık Romanya, Polonya, Bulgaristan sınıfından İngiltere, Fransa, Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz. Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıkıyoruz yani. Bu, Türkiye için gerçekten bir dönüm noktası. Bu teknoloji olarak konuşuyorum. Bu teknolojiyi dünyada herkes yapamıyor. Biz buna sahip olduk. Milli motorumuz rakip ithal muadil motora göre hem kalkışta hem sürekli uçuş gücünde hem de acil durum kalkış, motorlardan biri arızalandığında, tek motorla, kaçış modunda rakip motorumuzdan 67 beygir ile 120 beygir arasında daha fazla güç üretiyor. İnşallah bu zorlu olgunlaştırma ve sertifikasyon sürecinden sonra 2024’ten sonra Gökbey helikopterimiz milli Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla uçacak inşallah” dedi.

PEK ÇOK İLKE İMZA ATILDI

Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, 700 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi. 1660 beygir güç üreten TEI-TS1400 ile Türkiye, helikopter motoru üreten sayılı ülke arasında yerini aldı. Gökbey’de kullanılacak milli motor TEI-TS1400, toplamda 1660 beygir güce ulaşıyor. TEI-TS1400’ün üretiminde imalat ve malzeme teknolojisi alanında pek çok ilke imza atıldı. TEI-TS1400 için Türkiye’nin ilk tek kristal türbin kanadı üretimi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte gerçekleştirildi. Bu üretim sırasında yenilikçi termal bariyer kaplama metotları da kullanıldı.

KİLO BAŞI İHRACAT DEĞERİ 6 BİN DOLAR

700 kişilik bir teknik ekip tarafından geliştirilen TEI-TS1400, kilogram başına 6 bin dolar ihracat değerine sahip. TEI-TS1400’de kullanılmak üzere Türkiye’de ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirildi. Geleceğin imalat teknolojisi olarak gösterilen eklemeli imalat ile parçalar üretildi.

312 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğinin ürünü olan TEI, son 5 yılda 312 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bunun yüzde 43’ü devlet desteklerinden karşılandı. Son 7 yılda yüksek teknolojili 11 motora imza atan TEI’nin açılışı gerçekleştirilen tasarım merkezi, yeni motor geliştirme çalışmalarına hız kazandıracak. Tasarım ve Ar-Ge birimlerini bir araya getirecek merkez, daha verimli bir çalışma ortamı sunacak.

BAKANLAR TEST ETTİ

TEI Eskişehir Yerleşkesi'ndeki Tasarım Merkezi’nin açılışının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEI-TS1400'ün testine katıldı. Burada çalışmalara ilişkin bilgi alan bakanlar, TEI-TS1400’ü test etti. Test, Bakan Akar’ın komutuyla başladı. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da test sırasında hazır bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ Motor SanayiiHavacılık Teknolojisi
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