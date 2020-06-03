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Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı'na bıçaklı saldırı

Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen, esnafla yaptığı toplantı sonrası iş yerine yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Bilen, çevredeki esnafın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Bilen’i bıçaklayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 14:40
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Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı'na bıçaklı saldırı

HATAY - İskenderun Balıkçı Barınağı'nda önceki gün esnafla toplantıya katılan ve daha sonra iş yerine gitmek için yürüyerek yola çıkan Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen, Kanatlı Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredeki esnafın yardım ettiği Bilen, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Bilen, taburcu edilmesinin ardından saldırganın yakalanması için suç duyurusunda bulundu. 

‘KORKU SALMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Balıkçıların sorunlarıyla ilgili bir görüşme yaptıktan sonra ofise gelirken telefonla görüşme yaptığı sırada saldırıya uğradığını kaydeden Bilen, "Elinde bıçaklı bir kişi baldırımdan beni yaralayıp, kaçtı. Çevredeki esnaf hemen bir kenara çekti ve sağlık ekiplerini çağırdı. Daha sonra hastanede tedavimin tamamlanmasının ardından karakola ifade vermeye gittim. Devletimiz bu tür insanlarını peşini bırakmamalı. İskenderun’da bazı gruplar insanların üzerine korku salmaya çalışıyor. Benim kimseye borcum da yok. Suçluların yakalanarak gereken cezaya çarptırılmalarını istiyorum'' dedi.

Polis ekiplerinin saldırganın yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal BilenBıçaklı Saldırı
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