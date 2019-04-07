Hatay'da teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."