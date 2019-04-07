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Hatay'da teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Yaylağı ilçesinde bir askerin teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Hatay'da teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Yaylağı ilçesinde bir askerin teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı.

07 Nisan 2019 Pazar 13:57
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Hatay'da teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayMSBŞehitYaylağıTerörAteşönce Vatan
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