Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ilanda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) alınacak.

Son başvuru tarihi 19.01.2022 olup, posta yoluyla ve internet üzerinden başvurular kabul edilmemektedir.

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