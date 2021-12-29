Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Harran Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi ile 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Araştırma Görevlisi alımı yapacaktır.

Başvurular 29 Aralık - 12 Ocak 2022 tarihleri arasında kadronun açıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.

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