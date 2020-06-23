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Harekata destek için Denizli'den Şırnak'a 1 ton kayısı getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) daha önce düzenlediği operasyonlara destek vermek için memleketi Denizli'den yola çıkarak, askerlere elma ve helva götüren Muhammet Yılmaz (70), Pençe-Kaplan Harekatı’nda görev alan güvenlik güçlerine de 1 ton kayısı dağıtmak için 1530 kilometre yol katederek Şırnak’a geldi.

23 Haziran 2020 Salı 12:07
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Harekata destek için Denizli'den Şırnak'a 1 ton kayısı getirdi

ŞIRNAK - TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Kıran operasyonlarına katılan askerlere elma ve helva götüren kanser hastası Muhammet Yılmaz, bu sefer Pençe-Kaplan Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine kayısı dağıtmak için memleketi Denizli'den karayolu ile 1530 kilometre yol kat ederek, Şırnak’a geldi. Bahçesinde yetiştirdiği elmaları askerlere götürmesiyle tanınan Muhammet Yılmaz, birçok önemli operasyonda adından söz ettiren Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'nı ziyaret ederek, 1 ton kayısıyı askerlere teslim etti.


'KAYISI BU İŞİN BAHANESİ'

'Elmacı Dede' olarak bilinen Yılmaz, Pençe-Kaplan Harekatı'na katılan Mehmetçiğe manevi destekte bulunmak için yola çıktığını belirterek, "Daha önceki harekatlara gittiğim gibi Pençe-Kaplan harekatı başladı başlayalı yine bende rahatsızlık başladı. Bu zaten gönül işi, sevda işi, bayrak sevgisi, alem-i İslam sevgisi olduğu için yine Pençe-Kaplan Harekatı'na katılan askerlerime manevi destek vermek için, onların yanlarında olduğumu belirtmek için kayısı getirdim. Kayısı bu işin bahanesi aslında. Denizli'den tam 1530 kilometre yol katettim. Bu sevda işi, aşk işi. Bende de bu işin sevdası var. Kanser hastası olmama rağmen yine Şırnak'a geldim. Dünya duysun ki asil Osmanlı İmparatorluğu’nun varisleri olarak davamıza sahip çıkıyoruz. Dünya duysun ki, 70 yaşındaki bir Türk bunu yapıyorsa, davasına sahip çıkıyorsa, gençlerinin ne derece olduklarını düşünsünler'' dedi.

Daha önce El Bab, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı ve Kıran Operasyonu’na katılan askerler için yola çıktığını söyleyen Yılmaz, ''Yeni seferler olduğunda her zaman hazırım. Operasyonları duyduğum zaman yerimde duramıyorum. Bende bir rahatsızlık oluyor. Hemen kolları sıvıyorum. Gücüm neye yetiyorsa onu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriPençeKaplan Harekatı
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