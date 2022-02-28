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Hanibana.com’da Alışverişin Tadını Çıkarın!

Alışveriş deneyimine yeni bir soluk kazandıran Hanibana.com, ürünleri ile dikkat çekiyor.

28 Şubat 2022 Pazartesi 10:57
Hanibana.com’da Alışverişin Tadını Çıkarın!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Satışı bulunan her ürünü en iyi fiyatlarla ve hızlı biçimde kapınıza getiren Hanibana.com ’un en çok ilgi gören kategorisi kişiye özel hediyelikler.

Nestlé Damak ile işbirliğinden doğan hediye paketi sayesinde özel günlerinizde sevdiklerinize #bidamakgüzellik yapabilirsiniz. En güzel duygularınızı kişileştirilebilir Nestle Damak çikolata paketlerinin üzerine sevdiğinizin ya da iş arkadaşınızın en özel fotoğrafını paylaşıp, istediğiniz notu yazarak karşınızdakine yansıtabilirsiniz. Doğum günü, yıldönümü, yeni yıl ya da Sevgililer Günü… Dilediğiniz her özel günde, her an da bu özel hediye paketini özgürce tasarlayabilirsiniz.

SADECE KİŞİYE ÖZEL HEDİYE ALTERNATİFİ YOK

Hanibana.com sadece kişiye özel hediye alternatifi ile değil biberon mamalarıyla da fark yaratır. Dünyanın en iyi bebek maması markalarından biri olan SMA Optipro Probiyotik devam sütü seçenekleri Hanibana.com ’un kalite anlayışı ile sizlere sunulur.

MİNİK DOSTLARINIZ İÇİN DE MAMA SEÇENEKLE

Bebeğinizin beslenmesine gösterdiğiniz özeni evcil dostunuza da yöneltebilirsiniz. Felix kedi mamaları ile patili dostunuzun mutluluğunu garanti altına alabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ulaşmak için www.hanibana.com ’a göz atabilirsiniz.

HANİBANA.COM DA BUTİK ALIŞVERİŞ SİSTEMİ SİZİ BEKLİYOR

Hanibana.com alışılagelmiş internet alışverişinin üzerine çıkarak, size yalın ve butik bir alışveriş anı yaratıyor. Anne-bebek, biberon mamaları, kişisel bakım, kişiye özel hediye ve pet shop seçenekleriyle hanibana.com zamanınızdan çalmadan, sizi başka ürünlere yönlendirmeden, dikkatinizi dağıtmadan, kaliteli bir alışveriş vadediyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Hanibana.com
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