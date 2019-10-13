Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99028
ALTIN
281.698
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4382
EURO
6.4829
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor
Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor
41'inci İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü koşulacak
Son Dakika
41'inci İstanbul Maratonu 3 Kasım...
Bininci kök hücre nakline kutlama
Bininci kök hücre nakline kutlama
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da...
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

13 Ekim 2019 Pazar 15:11
9 Okunma
Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge 14.10.2019 günü saat 00:00:01’den 28.10.2019 günü saat 23:59:59’a kadar,  özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariValilikPKKTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu
81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu
Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu
Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'DEAŞ' açıklaması
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'DEAŞ' açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-A'da seri üretime geçiliyor
Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-A'da seri üretime geçiliyor
Kamışlı'ya inen uçak görüntülendi
Kamışlı'ya inen uçak görüntülendi
Komandolardan Barış Pınarı Harekatı mesajı
Komandolardan Barış Pınarı Harekatı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'yaptırım' cevabı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'yaptırım' cevabı
Kayıp kaçak göçmenlerle ilgili iyi haber geldi
Kayıp kaçak göçmenlerle ilgili iyi haber geldi
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans