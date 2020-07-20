ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün, bakanlık tarafından Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel tim görev aldı.



3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.