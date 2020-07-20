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Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonun başında 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:41
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Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün, bakanlık tarafından Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel tim görev aldı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı  ve kararlı  bir şekilde devam edeceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım2 CiloOperasyonHakkari
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