Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394
ALTIN
444.767
DOLAR
7.9807
STERLİN
10.8639
EURO
9.4409
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Fatih Belediyesi 40 zabıta...
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Yalova İli Termal Belediyesi...
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı

Hakkari - Çukurca kara yolu, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası 4 saat ulaşıma kapalı kalırken, Şemdinli- Derecik ve Şemdinli- Aktütün yolları da selden kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 09:59
6 Okunma
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı

HAKKARİ - Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam etkili olan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Kırsal bölgelerde sağanak, heyelana neden oldu. Hakkari- Çukurca kara yolundaki yamaçta kalan Oğul ile Çimenli köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı. Hakkari'den Şırnak ve Çukurca yoluna gitmek isteyen sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından Hakkari- Çukurca yolu, yeniden açıldı. 

İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede Şemdinli- Derecik ve Şemdinli- Aktütün yolları da sel nedeniyle kapandı. Bölgeye ekipler, iş makineleriyle sevk edilirken, yolların açılması için çalışma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariSağanakSel Ve Heyelan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon’da karantina uygulanan yer sayısı artıyor
Trabzon’da karantina uygulanan yer sayısı artıyor
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
TÜM BEL SEN MYK Adayı Ali Ceylan: MEMUR MAAŞLARI ERİDİ
TÜM BEL SEN MYK Adayı Ali Ceylan: MEMUR MAAŞLARI ERİDİ
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu
HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 7 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 7 kaçak göçmen kurtarıldı
"Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek"
"Tükenen kurbağa ırkı bile hayatımızı etkileyecek"
İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE
İKİ SİYASİYİ KIBRISTA BULUŞTURAN DEV PROJE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma