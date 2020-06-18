Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Trabzonspor lige döndü
Trabzonspor lige döndü
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn...
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta silah, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, sahte kimlik kartları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

18 Haziran 2020 Perşembe 15:06
1 Okunma
Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen sığınakta, EYP(el yapımı patlayıcı) ile güçlendirilmiş 203’lük top mühimmatı, EYP ile güçlendirilmiş 120’lik top mühimmatı, 1 G-3 piyade tüfeği, 2  AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 1 ateşleyici, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 686 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 100 adet 12.7 çapında mermi, 1235 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 2 elektrikli fünye, 2 adet 8’li pil bloğu, 1 el telsizi, 25 metre EYP yapımında kullanılan elektrikli kablosu, 1 paratoner, 160 sahte kimlik kartı, 8 örgütsel doküman ve 2 not defteri ele geçirildi. 

Ele geçirilen patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Son Güncelleme: 18.06.2020 15:18
Anahtar Kelimeler:
HakkariPKKSilah Ve Mühimmat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlerin her santimetrekaresini gözleyebiliyoruz
Denizlerin her santimetrekaresini gözleyebiliyoruz
333 Türk vatandaşı tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi
333 Türk vatandaşı tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi
Koca'dan 'LGS' ve 'YKS' açıklaması!
Koca'dan 'LGS' ve 'YKS' açıklaması!
MSB'den, Silopi'de şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı
MSB'den, Silopi'de şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu
1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu
Yargıda 'e-duruşma' dönemi
Yargıda 'e-duruşma' dönemi
Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı
Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı
Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Türk sularına itilen 10 kaçak göçmen kurtarıldı
Türk sularına itilen 10 kaçak göçmen kurtarıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı