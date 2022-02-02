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Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı

02 Şubat 2022 Çarşamba 14:09
Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 1050 personelle 'Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1050 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 02.02.2022 14:42
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıHakkariEren Kış18 Operasyonu
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