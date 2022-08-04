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Hakkari'de 'Eren Abluka-29 Operasyonu' başlatıldı

04 Ağustos 2022 Perşembe 15:40
Hakkari'de 'Eren Abluka-29 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 632 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 632 personel görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalındaki aramalarda; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 273 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ağır makineli tüfek mayonu, 2 adet makineli tüfek mayonu ve 1 adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka29 OperasyonuHakkari
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