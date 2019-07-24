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Hakan Atilla'yı karşılayan Bakan Albayrak'tan açıklama

Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum" dedi.

Hakan Atilla'yı karşılayan Bakan Albayrak'tan açıklama

Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum" dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:48
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Hakan Atilla'yı karşılayan Bakan Albayrak'tan açıklama

İSTANBUL, (DHA)

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Atilla ile bir süre görüşen Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak. Dinlenecek inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah Hakan kardeşimizden eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun. "

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hakan AtillaBakan Albayrakönce VatanHalkbank
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