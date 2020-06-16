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Hak sahipliği başvuru süreci başladı

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremde hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru süreci başladı. 13 Ağustos’ta sona erecek başvuruların ilk gününde yoğunluk yaşandı.

16 Haziran 2020 Salı 12:14
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Hak sahipliği başvuru süreci başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hak sahipliği başvuruları başladı. Bu kapsamda konut, iş yeri ve köylerde hasar tespit raporlarında yıkık, ağır, orta ve az hasarlı olan depremzedeler için başvurular 13 Ağustos'ta sona erecek. Kentte belirlenen 14 okul ile Sivrice, Maden ve Baskil ilçeleri hükümet konakları ile toplam 17 müracaat ofisinde başvurular alınacak. Başvuruların ardından komisyon, hak sahipliklerini değerlendirerek konut, işyeri ve ahır yardımı alacaklarının listesini 60 gün sonra ilan edecek.

Konu ile ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, "24 Ocak tarihinde meydana gelen deprem nedeni ile yapıları hasar gören, orta ağır ve hafif hasarlı olan afetzedelerimiz için yasal 60 günlük hak sahipliği borçlandırma süresi başladı. Yapıları hasar gören vatandaşlarımız AFAD'tan yeni konut, iş yeri ve ahırları ile ilgili destek almak isterlerse bu 60 günlük süre içerisinde mülkiyet sahibi kim ise 2 kimlik fotokopisi ile vekalet ile başvurabilirler.  İl dışında ve yurt dışında olanlar için de vekaletle, varisli olanların da veraset belgeleri ile birlikte komisyonlarınıza müracaat etmeleri halinde, komisyon, hak sahipliklerini değerlendirecek ve kimlerin konut, işyeri ve ahır yardımı alacaklarını 60 gün sonra da ilan ederek, kura çekip yerlerini teslim edeceğiz. Müracaatlar eş zamanlı olarak 17 noktada başladı. 17 komisyon var" dedi.

'BİR BUÇUK AY ÇADIRDA KALDIK'

Sürsürü Mahallesi'nde oturan Bilgehan Taykası, "Dilek Sitesi'nde oturuyorduk. Deprem gecesinde evimizi kaybettik. Bir buçuk ay çadırda kaldık. Yardım istiyoruz. Gerçekten çok mağdur kaldık. Herkes biliyor" dedi. Deprem nedeniyle evinin ağır hasar gördüğünü belirten Zülküf Ertürk, "Müracaatımızı yaptık. Kısmet olursa devamını devletimiz getirecek. Memur arkadaşlarımız görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Tabii ilk olduğundan dolayı bazı aksaklıklar var. Bunun da giderileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hak Sahipliği Başvuru SüreciElazığDeprem
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