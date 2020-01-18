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Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 400 polis ile yaklaşık 2 bin saat güvenlik kamerasını izleyerek, çalıntı ve yurda kaçak yollardan sokulan üzerinde yakalama ve haciz kararı bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil bilgileriyle değiştirip, satan 16 kişilik çeteyi çökertti.

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 400 polis ile yaklaşık 2 bin saat güvenlik kamerasını izleyerek, çalıntı ve yurda kaçak yollardan sokulan üzerinde yakalama ve haciz kararı bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil bilgileriyle değiştirip, satan 16 kişilik çeteyi çökertti.

18 Ocak 2020 Cumartesi 13:11
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Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı

BURSA

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçlar ile satın aldıkları ağır hasarlı ucuz fiyatlı otomobillerin plaka ve tescil bilgilerini değiştiren çeteye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ve fizik başlatan ekipler, 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi. 5 bin aracın görüntülerini inceledi. Yapılan tüm incelemeler sonunda Türkiye genelinde, 189 aracın bu şekilde 'change' edildiğini tespit etti. Şüphelileri de belirleyen polis, sabah saatlerinde Bursa ve İstanbul'da  operasyon başlattı. 80 ekipteki 400 polisle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda plaka, araç tescil belgesi, noter satış senedi ile araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. 29 araç incelenmek üzere otoparka çekildi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOtoPolisOtomobil
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