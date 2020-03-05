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Habur'dan geçemeyen TIR şoförlerinin yükleri için Iraklı şoför formülü

Irak’ta 3 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından giriş-çıkışlara kapatılan Habur Sınır Kapısı’ndan geçiş yapamayan Türk şoförler, aracını, sınır çizgisinde, Irak’tan gelen şoföre teslim ediyor.

05 Mart 2020 Perşembe 16:30
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Habur'dan geçemeyen TIR şoförlerinin yükleri için Iraklı şoför formülü

ŞIRNAK - Irak’taki koronavirüs salgınına karşı 1 Mart günü çift yönlü kapatılan Habur Sınır Kapısı'ndan  yurda giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları, sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheli görülenler ise tedbir amaçlı 10 çadırdan oluşan sahra hastanesinde gözlem altına alınıyor.

TIR parkında bekleyen sürücüler ise taşıdıkları yükleri Irak'a ulaştırmak için yeni bir formül geliştirdi. Türk şoförler, araçlarını, Irak’ın Halil İbrahim Gümrüğü ile Habur Sınır Kapısı arasındaki köprünün sınır çizgisine götürüp, bırakıyor. Irak’tan gelen şoför aracı teslim alıyor. Türk şoför geri dönerken, Iraklı şoför aracı ülkesine götürüyor.

Yükünü Mersin’den getiren Seyfettin Engin, aracını Iraklı şoförlere teslim ettiğini belirterek, “Ben geri geldim. Aracı kendi şirket şoförümüze teslim ettim. Arkadaşlarımız orada yükü boşaltacaklar. Hastalık vakası olduğundan dolayı bizi karşıya geçirmiyorlar. Arkadaşlarımız orada kaldıkları için gelip aracımı alıp boşaltmaya götürüyorlar. Oradaki şoförlerle aramızda 5 metre mesafe bulunuyor. Anahtarları onlara teslim ediyoruz. Araçları alıp gidiyorlar. Gümrüğün çıkışında teslim ediyoruz. Gümrük içinde sağlık memurları duruyor. Gelenler muayene oluyor. Geri gidecekler de onlarla temas etmedikçe geri çıkabiliyor” dedi.

Öte yandan Habur Sınır Kapısı’nda tampon bölge oluşturulması planlanıyor. Bu alanda Irak’tan gelen araçların dezenfekte edildikten 6 saat sonra Türkiye’den gelecek araçtan yük almalarına izin verileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TIR şoförlerinin Yükleri Için Iraklı şoför FormülüHabur Sınır KapısıKoronavirüs
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