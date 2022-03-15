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GÜVENPARK ÖLÜMSÜZLERİ

EMPERYALİZMİN ELİ KANLI PİYONLARI PKK VE FETÖ, işbirliği içerisinde gerçekleştirmişti, 13 Mart 2016’daki GÜVENPARK KATLİAMINI. “GÜVENPARK ÖLÜMSÜZLERİ” sizler unutmadıkça ARTACAK-ÇOĞOLACAK ve SORUMLULAR en nihayetinde cezasını çekecek...

15 Mart 2022 Salı 10:30
GÜVENPARK ÖLÜMSÜZLERİ

ÖZEL HABER: FUNDA AKOSMAN

“AZİZ DOSTLAR, KOR YÜREKLER;

Kuzey Yarıkürede en soğuk Mart aylarından birini yaşıyoruz.

Oysa CEMRE HAVAYA DA, SUYA DA,TOPRAĞA DA DÜŞMÜŞTÜ.

O halde niçin bu SOĞUK?

YÜREKLER Mİ SOĞUK YOKSA?...

AHLAKİ-KÜLTÜREL-SOSYAL YOZLAŞMA ile Emperyalizm mi soğutuyor yürekleri?

YOKSA YÜREKLERİN SOĞUKLUĞUNDAN MI YARARLANIYOR BU ACIMASIZ DÖNGÜ?

Zor sorular, ancak hepsinin de cevabı 'EVET!' olsa gerek...

EMPERYALİZMİN ELİ KANLI PİYONLARI PKK VE FETÖ, işbirliği içerisinde gerçekleştirtmişti, 13 Mart 2016’daki GÜVENPARK KATLİAMINI.

6 sene önce bugün; ADI “GÜVEN” olan parkta; geleceğece kıyılmış ve artık “GÜVENİLMEZ” olmuştu.

Katliamın ardında; "Küresel tetikçilerin acımasız, ruhsuz, hain ve lanetlenmiş tetikçileri ile vicdanları satılmış yerli destekçileri vardı kuşkusuz...

“ACI”dayanılmazdı kalanlar için...

Çoğunuz -bir çoğumuz görmeden geçip gittiniz-gittik yaşanan acıları...

Oysa onlar; hatırlanmayı, konuşulmayı, asumandandan yaydıkları ışıkları seyrederek yol bulmamızı ve geride bıraktıklarının ellerinden tutmanızı, gönüllerine dokunmamımızı istiyorlar...

36 can ve anne karnında bir bebek; o gün yaşamdan koparıldılar...

İnşallah hepsi de Yüce Allah'ın cennet bahçelerine alındılar...

Ya katiller?...

Elbetteki öbür alemde yerleri cehennemdir. Ama bir de dünya adaleti olsa gerek.

Birçoğu firarda, gerçek

sorumlular, ortada yok.

O gün yıldızlaşanlar, yaralananlar; senin çocuğun,onun babası,bir diğerinin kardeşi,anası, babası, torunu, eşi, canıydılar, cananıydılar...

O GÜNDEN BERİ; SESSİZ ÇIĞLIĞIMIZI; KÜRESEL CANİLERE, TAŞERONLARINA, O KÜRESEL ÇARKA ER YA DA GEÇ ÇOMAK SOKACAK ADALET SAVAŞÇILARINA DUYURMAYA ÇALIŞTIK.

O gün sonsuzluğa yolcu ettiklerimizi hiç unutmadık, unutturmadık ve unutturmayacağız.

Sevgili dostlar biz ceza dosyalarını, ücret almaksızın, takip ediyoruz ,sonuna kadar da TAKİPÇİSİ olacağız.

Şu ana kadar, tüm sorumluları ortaya çıkaramadık.

Ancak hepsinin bulunup CEZALANDIRILMASINI SAĞLAYACAĞIZ.

ÖRGÜT LİDERLERİ,ÜYELERİ HALA KAÇAK . MUTLAK ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ.

MAHKEMELERDE ,EN SONUNDA FETÖ OLMASA İDİ PKK’NIN BU KADAR RAHAT HAREKET EDEMEYECEĞİNİ ANLATABİLDİK;

FETÖ BAĞLANTILARINI DA ORTAYA ÇIKARTACAĞIZ.

Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesinde ilk dosyamız kesinleşmiş,daha sonra yakalanan üç sanığın dosyası da şu anda YARGITAY incelemesinde.

Ama BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN DERİNLİĞİ;

YAKALANAMAYAN, KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANAN SANIKLAR ve FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKARILMAMIŞ BİLİNMEZ SANIKLAR...

Adalet arayışımız devam ediyor Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesinin duruşmalarında...

"GERÇEKLERİN, ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR ÖZELLİĞİ VARDIR!" DERLER.

Siz yanımızda olduğunuz, elimizden tuttuğunuz sürece; başaracağımıza eminiz.

ELİMİZDEN TUTUN VE GERÇEKLERE BERABER ULAŞALIM.

VE BİR DAHA UFKUMUZU KARARTMAYA HİÇBİR GÜÇ CESARET EDEMESİN...

UMUTLA, SEVGİYLE, AZİMLE, KARARLILIKLA AYDINLIK YARINLARA DOĞRU YOL ALALIM. “

Diyerek dostlarımı davet etmiştim ACIMIZI paylaşmaya.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ fidan gönderdi ÖLÜMSÜZLERİMİZ için.

Sayın Ömer Faruk SANAL ve ABB yetkilileri bizim için GÜVENPARK’I ÖLÜMSÜZLERİMİZİN resimleri ile donattılar;yanımızda idiler YÜREKLERİ ile.

EMŞAV Başkanı Can dost Abdurrahman YILMAZ ,Başkan Yrd.ve koca yürekli LEYLA’m yanımızda idiler yine;dua okuyacak hocamızı da getirerek.

Büro İş Sendika Başkanı Sayın Alay Hamza Çebi ve yönetim kurulu arkadaşları yürekli duruşları ile destek oldular bize.

Çalıkuşu ailemizden Can Abim A.Celal Birinci ve Canfer Balçık elimizden tuttular yürekleri ile.

İyi Parti ÇANKAYA Başkanlığı on kişi olarak orada idiler;”Partilerüstü orası”dememizi algılayıp”rozet takmayalım mı?” diyecek kadar dikkatli davrandılar.

İdealist Düşünürler Başkanı sevgili Ufuk Baykal Ülger iki üyesi ile yanımızda idi.

Ankara klübünün değerli üyeleri Başta Süheyla olmak üzere oradaydı.

Sevgili Ayla Sözeri ve eşi,Turan usta’m ve yakışıklı oğlu acıyı paylaşmaya gelmişlerdi.

Ve sevgili Esra’m,güzel kızım Buse ve yakışıklı Oğlu’m Anıl bizi yalnız bırakmadı.

“GÜVENPARK ÖLÜMSÜZLERİ”

Sizler unutmadıkça ARTACAK-ÇOĞOLACAK ve SORUMLULAR en nihayetinde cezasını çekecek...

Av.Tülay Bekar

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.03.2022 10:57
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