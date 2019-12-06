Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108779
ALTIN
273.514
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.5791
EURO
6.3965
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen beş etken
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen...
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi...
Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini
Kırmızı besinler A ve C...
4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi
4 bin yıllık ana tanrıça...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.

06 Aralık 2019 Cuma 12:22
9 Okunma
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ihbar üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde 'sodyum' olarak beyan edilmesine rağmen, 360 varilin üzerinde 'sodyum siyanür' ifadesinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı. Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün 'sodyum siyanür' isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 18 bin 400 kilo sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gürbulak Sınır KapısıSinyanür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nesimi anısına Azerbaycan'da 650 bin ağaç dikilecek
Nesimi anısına Azerbaycan'da 650 bin ağaç dikilecek
Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı
Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı
Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe
Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama
Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı
Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans